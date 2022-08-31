31 Августа 2022 08:35
Более 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 401 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Алматы - 43,
в Алматинской области - 18,
в Жетысуской области - 43,
в Абайской области - 3,
в Жамбылской области - 77,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 109,
в Улытауской области - 24,
в Кызылординской области – 23,
в Мангистауской области - 20,
в Павлодарской области - 40.
Всего в стране выздоровело 1 357 309 человека от COVID-19.
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