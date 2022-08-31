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Более 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
31 Августа 2022 08:35

Более 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 401 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Алматы - 43,

в Алматинской области - 18,

в Жетысуской области - 43,

в Абайской области - 3,

в Жамбылской области - 77,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 109,

в Улытауской области - 24,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области - 20,

в Павлодарской области - 40.

Всего в стране выздоровело 1 357 309 человека от COVID-19.


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