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    07:52, 30 Март 2022 | GMT +6

    Более 400 автомобилей остались на дорогах Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, сильный ветер, ограничение видимости) на 11-ти участках автодорог республиканского значения в Карагандинско области закрыто движение для всех видов автотранспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На всех закрытых участках дорог выставлены 14 постов из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).

    На постах Карагандинской области собралось 454 автомобилей, из них 210 единиц грузовые, 242 единиц легковые и 4 общественных транспортов.

    С вечера 29 марта сотрудниками ДЧС было спасено 252 человека, из них 28 детей, эвакуировано 89 человек, из них 9 детей, задействовано 7 пунктов обогрева в которых размещено 75 человек, из них 9 детей.

    В области продолжаются аварийно-спасательные работы.

    Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия ДЧС Карагандинской области: 8 (7212) 517223.

    Кроме этого в области зарегистрировано два факта срыва кровли.

    В Нуринском районе в селе Карой приблизительно в 17:00 в результате сильного ветра произошел срыв кровли здания спортзала Каройской средней школы. Площадь сорванной кровли - 250 кв.м.

    В этом же районе в селе Изенды в 18:10 произошел срыв кровли сельского дома культуры, площадь сорванной кровли - 430 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

    Департамент по ЧС Карагандинской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения.

    Теги:
    Дороги Погода МЧС Регионы Казахстана Транспорт Карагандинская область Главная Происшествия
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