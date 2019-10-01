Более 40 тысяч жалоб поступило от горожан на некачественное строительство в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном филиале партии «Nur Otan» состоялось совещание с участием акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова по вопросам работы строительных компаний и деятельности КСК в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях обсуждения данных вопросов на партийную площадку были приглашены руководители строительных компаний, председатели КСК, ассоциации застройщиков и управляющих компаний.

«За последние только полтора года в Центральный аппарат партии Nur Otan, городской филиал партии Nur Otan и в акимат поступило более 40 тыс жалоб, это очень огромное количество. Вопросы в основном поступают на некачественное строительство, особенно новых объектов - протекает где-то кровля, подтопление паркингов, некачественное благоустройство дворов, уборка территорий, вывоз мусора. Предстоит зима, там будут вопросы по своевременному вывозу снега, очистки территорий. Мы собрались, чтобы обсудить вопросы, которые ежедневно волнуют наших жителей», - сказал, открывая работу совещания, Алтай Кульгинов.

По данным акимата, на сегодняшний день в столице насчитывается 2609 многоквартирных жилых домов, обслуживанием которых занимаются 488 организаций. С каждым годом жилой фонд города увеличивается. Только за период прошлого года построено более 140 многоквартирных жилых домов, а в этом году – 70 домов. Это порядком 35 тысяч квартир.

Было также отмечено, что в данный момент ведётся строительство 280 многоквартирных жилых домов. По результатам внеплановых проверок ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» за прошлый год к административной ответственности привлечено 428 субъектов (81,7 млн тенге).

Следует отметить, что согласно закону касательно ввода объектов в эксплуатацию осуществляется без участия государства, то есть непосредственную ответственность за качество строительства несет застройщик.

Однако в превентивных целях застройщикам постоянно направляются уведомления о недопущении нарушений в ходе строительно-монтажных работ.