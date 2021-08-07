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Более 40 тысяч ученических мест создадут в текущем году в Нур-Султане

7 Августа 2021 19:40
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Более 40 тысяч ученических мест создадут в текущем году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о том, что в текущем оду в городе построят 15 школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Аким столицы ознакомился сегодня с ходом строительства ряда школ, в том числе частных и по государственно-частному партнерству.

К примеру, проектная мощность таких учебных заведений, как «Zam-Zam» и «De Luxe» (район Есиль) составляет 4 тысячи учащихся (в две смены).

«Школы также строим за счёт привлечения частных средств. За 2019-2020 г. поддержали строительство 30 частных учебных заведений. Часть из них введём в эксплуатацию уже в текущем году. Кроме того, готовим задел на следующие годы, так как в столице для создания условий учителям и школьникам необходимо ежегодно строить не менее 10 школ.

Учебные заведения строим во всех районах столицы. В первую очередь смотрим на потребность: на густонаселённые районы, районы новой застройки и т.д. В текущем году построим 15 школ. За счёт этого будет создано более 40 тыс. ученических мест. Это в 2 раза больше чем в 2020, и в 4 раза больше чем в 2019 году», - сообщил аким столицы на своей странице в Instagram.


Фото: Александр Куприенко


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#Нур-Султан   #Образование   #Акимат   #Строительство  
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