Более 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о строительстве школ и создании свыше 40 тысяч ученических мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В растущем городе для динамичного развития необходимо активно строить социальные объекты. В том числе учебные заведения. Для получения качественного образования и создания условий ведем активные работы по строительству школ во всех районах нашей столицы. Ознакомился с ходом строительства ряда учебных заведений. К примеру, в застраивающемся районе нового вокзала (р. Алматы) имеется потребность в школе – там, в рамках ГЧП строим большое учебное заведение, в две смены будет создано порядка 4 тыс. ученических мест. Также ознакомился с ходом строительства школ в районе Есиль (ул.Бухар Жырау и №38, район Nova City). Вместимость каждой из них – 4 тыс. ученических мест в две смены. Учебные заведения строим и в других районах города. В текущем году планируем построить 16 школ. При строительстве учебных заведений переходим на крупногабаритные школы. Это позволит только в текущем году создать более 40 тыс. ученических мест. Это более чем в 2 раза увеличится количество ученических мест, чем в прошлом году, и более чем в 4 раза больше, чем в 2019 году», - сообщил А. Кульгинов.

По его словам, в первую очередь строительство ведется в густонаселенных районах, там, где имеется потребность.

«Это позволяет значительно сократить количество школ с трехсменным обучением и переуплотненным режимом. В строительство школ также привлекаем частные инвестиции. На инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных учебных заведений. Помимо качества строительства, благоустройства, обеспечения подъездных путей к школам поручил уделять особое внимание материально-технической оснащенности школ, подготовке квалифицированных кадров. Так как детей учат не стены, а наши педагоги. Создание с нашей стороны необходимых для обучения условий поможет им передавать детям качественные знания и опыт», - написал аким столицы.