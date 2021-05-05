Более 40 тысяч ученических мест создадут в 2021 году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работе по увеличению количества школ, передает МИА «Казинформ».

«В столице продолжаем активно строить учебные заведения. Увеличивая как количество, так и габаритность школ. Последнее нам позволяет увеличить количество учебных мест. В том числе привлекаем частные средства.

Ознакомился с ходом строительства ряда школ. Они расположены в районе пересечения пр. Улы Дала и пр. Туран, также в районе пересечения ул. Е103 и пр. Туран. Только две школы - Alpamys school и Tamos Space school - позволят в две смены создать уже 4 тысячи ученических мест.

Строительство учебных заведений ведём во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах. В текущем году построим больше школ, чем в прошлые годы. Это 16 крупногабаритных школ! Они позволят уже в этом году создать более 40 тысяч ученических мест. Это более чем в 2 раза увеличится количество ученических мест, чем в прошлом году, и более чем в 4 раза больше, чем в 2019 году.

В рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировали строительство порядка 50 госшкол. Кроме того, на инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных учебных заведений.

Данные меры позволяют на системной основе снижать количество школ с трехсменным обучением и переуплотненным режимом. Тем самым, создавая комфортные условия для учащихся и учителей», - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко