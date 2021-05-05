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    21:20, 04 Май 2021 | GMT +6

    Более 40 тысяч ученических мест создадут в 2021 году в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работе по увеличению количества школ, передает МИА «Казинформ».

    «В столице продолжаем активно строить учебные заведения. Увеличивая как количество, так и габаритность школ. Последнее нам позволяет увеличить количество учебных мест. В том числе привлекаем частные средства.

    Ознакомился с ходом строительства ряда школ. Они расположены в районе пересечения пр. Улы Дала и пр. Туран, также в районе пересечения ул. Е103 и пр. Туран. Только две школы - Alpamys school и Tamos Space school - позволят в две смены создать уже 4 тысячи ученических мест.


    Строительство учебных заведений ведём во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах. В текущем году построим больше школ, чем в прошлые годы. Это 16 крупногабаритных школ! Они позволят уже в этом году создать более 40 тысяч ученических мест. Это более чем в 2 раза увеличится количество ученических мест, чем в прошлом году, и более чем в 4 раза больше, чем в 2019 году.

    В рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировали строительство порядка 50 госшкол. Кроме того, на инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных учебных заведений.


    Данные меры позволяют на системной основе снижать количество школ с трехсменным обучением и переуплотненным режимом. Тем самым, создавая комфортные условия для учащихся и учителей», - написал аким столицы.

    Фото: Александр Куприенко


    Теги:
    Образование Транспорт Астана Инвестпроекты Строительство
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