Более 40 тысяч грантов на реализацию новых бизнес-идей выдано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об основных результатах реализации госпрограммы «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожная карта, как специальная социальная антикризисная программа, была разработана по поручению Президента страны К.К. Токаева в целях снижения негативных последствий пандемии COVID-19. Особенностью рабочих мест, создаваемых в рамках Дорожной карты, является их доступность, гибкость и краткосрочность. Данные рабочие места в основном предназначены для среднеквалифицированных рабочих в строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку данные работники наиболее подвержены риску остаться безработными в период введения ограничительных мер», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, инфраструктурные проекты Дорожной карты обеспечили достижение «быстрых» результатов по сохранению доходов населения и недопущению резкого роста уровня безработицы в период ограничительных мер, а также создали условия для развития инфраструктуры населенных пунктов.

«В 2020 году в рамках Дорожной карты реализовано 6,5 тысяч инфраструктурных проектов с трудоустройством 239 тысяч человек, в том числе 120 тысяч безработных по направлениям центров занятости населения. На сегодня 81 тысяча человек продолжает работу на переходящих с 2020 года проектах по строительству и капитальному ремонту крупных объектов. По завершению проектов на постоянные рабочие места трудоустроено 7 тысяч человек. В целях обеспечения граждан продуктивной занятостью и вовлечения в предпринимательство в рамках госпрограммы «Еңбек» по итогам 2020 года участниками стали 648,9 тысяч человек. Трудоустроено 437,3 тысяч человек, из них на постоянную работу 319,2 тысяч человек или 73%», - отметил Премьер-Министр.

Также обучением по ТиПО, с обеспечением стипендией, одноразовым горячим питанием и материальной помощью на проезд охвачено 18,4 тысячи человек.

«На краткосрочные профессиональные курсы обучения направлены 18,7 тысяч человек (план – 15,6 тысяч), из которых 16,3 тысяч человек завершили обучение, из них 13 тысяч трудоустроено, 975 человек получили гранты и микрокредиты. В 2020 году выдано 12 746 микрокредитов, из них на селе – 11 209, в городах – 1 537. Получен важный социальный эффект в виде создания рабочих мест. Всего получателями микрокредитов создано 13 699 рабочих мест», - заключил глава Правительства.

Как дополнительно сообщили в Правительстве, по итогам 2020 года выдано 44,9 тысяч государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» 33,2 тысячи человек, в том числе 29,6 тысяч защитили свои бизнес проекты, из них 14,4 тысячи получили микрокредиты и гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 210 тысяч человек или 120% от плана на год (на социальные рабочие места – 19,3 тысяч человек, на молодежную практику – 34,4 тысяч, на общественные работы – 156,2 тысяч). Для повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 1 665 семей (5 794 человек). Трудоустроено 2 324 человек или 75% участников трудоспособного возраста.