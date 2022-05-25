25 Мая 2022 19:08

Более 40 тыс. домашних животных провакцинируют в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Алматы планируют вакцинировать против бешенства 44 000 домашних животных, их них 36 000 собак и 8000 кошек. Также будет проводиться дегельминтизация против эхинококкоза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык сообщила, что бешенство и эхинококкоз являются особо опасными заболеваниями.

«По бешенству на сегодня не имеется никакого лечения. Данное заболевание смертельное. Инфекция передается со слюной при укусе больным животным», - подчеркнула спикер.

Она добавила, что в случае укуса/ослюнения животным необходимо в срочном порядке обратиться в ближайший травмпункт для получения антирабической помощи. Далее животное необходимо поместить на наблюдение на исключение бешенства.

Также в рамках профилактики эхинококкоза запланирована дегельминтизация 44 000 домашних животных.

«В данном случае раздаются таблетки против паразитов. Жители уже сами могут отслеживать здоровье своих питомцев», - сказала Айгерим Жаксылык.

Препараты для проведения профилактических мероприятий поступают из республиканской собственности на безвозмездной основе.

Кроме того, спикер напомнила, что в апреле началась программа бесплатного чипирования домашних животных. В этом году планируется охватить 15 000 животных. На эти цели выделено 42 млн тенге.