Более 40 тонн сена сгорело в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ликвидировали сразу два возгорания сена за минувшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ДЧС ВКО сообщили, что в Урджарском районе во дворе жилого частного дома горело две тонны сена, огонь распространился на деревянные конструкции сеновала. Спасатели, прибыв на место происшествия, справились с огнем на площади 70 квадратных метров. В Тарбагатайском районе во дворе дома загорелось 40 тонн сена, пожарные оперативно ликвидировали пламя.

«Основными причинами возникновения пожаров на сеновалах является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности», - говорится в сообщении.