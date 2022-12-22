Более 40 сельских предпринимателей в Костанайской области получат льготные кредиты

22 Декабря 2022, 18:52

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Льготные кредитные займы под 6 % годовых начали выдавать в Костанайской области предпринимателям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Для развития бизнеса микрофинансовая организация «Атамекен-Костанай» при поддержке Палаты предпринимателей Костанайской области первой в стране начала выдачу льготных кредитных займов под 6 % годовых, предусмотренных по программе поддержки предпринимательства бизнесу региона.

Первым получателем льготного кредита стала фермер из города Аркалыка Зинаркул Дуйсекова. Ее ИП «Бердібек» занимается разведением КРС.

«Такая поддержка для бизнеса очень важна. На полученные средства планирую закупить 10 голов КРС маточного поголовья. Это даст возможность расширить бизнес», - отметила Зинаркул Дуйсекова.

Еще один получатель льготного кредита – предприниматель из Федоровского района Виктор Гриб, который планирует расширить сельский магазин.

Руководитель МФО «Атамекен-Костанай» Амангельды Бекетаев отмечает, что кредитную поддержку уже планируют получить более 40 предпринимателей нашего региона.

Наиболее востребованной для кредитования становится сфера АПК.