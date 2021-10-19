Более 40% сельчан Павлодарской области уже ощутили эффект от «Ауыл – Ел бесігі»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала реализации программы «Ауыл – Ел бесігі» в Павлодарской области строительство и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры провели в 42 селах с общим населением 94 тысячи человек, или более 40% всех сельских жителей региона. Об этом на заседании Правительства РК сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

Всего обновлены 169 объектов на сумму более 8 млрд тенге. В числе прочего благодаря программе в Павлодарской области отремонтировали около 40 учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также открыли четыре дома культуры и построили спортивную инфраструктуру в 13 селах.

«В текущем году «Ауыл – Ел бесігі» реализуется в 22 селах области, где проживает более 25 тысяч человек. Из запланированных в текущем году 70 проектов на сумму 5 млрд тенге на сегодня завершены 49 проектов, или 70%, освоение составляет 3,4 млрд тенге, или 69% от годового плана», - отчитался Абылкаир Скаков.

По его информации, в этом месяце должны завершить строительные работы по 13 проектам, по остальным восьми - в ноябре. Наряду с «Ауыл – Ел бесігі» в Павлодарской области системно реализуют другие госпрограммы. Например, благодаря «Нұрлы жер» за три года питьевой водой обеспечили около 100 сел, или еще 80 тысяч жителей, по «Дорожной карте занятости» выполнили 59 проектов в 43 селах на 8,9 млрд тенге. В целом реализация программ в Павлодарской области позволила улучшить показатель уровня обеспеченности сел социальными благами с 55,7% до 61,5%.