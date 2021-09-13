Более 40 пропавших овец и коз вернули сельчанину в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области вернули сельчанину свыше 40 пропавших овец и коз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В Сарыагашский РОП с заявлением о пропаже домашнего скота обратился один из местных жителей. Со слов сельчанина, примерно в 19:30 вечера у него с пастбища пропали 44 головы мелкого рогатого скота.

Получив сообщение, стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Осмотрев окрестности, полицейские проделали огромную поисковую работу. Стражи порядка опросили очевидцев, также проверили автомашины, занимающихся перевозкой домашнего скота.

В результате тщательно проведенных мероприятий, сотрудники полиции обнаружили пропавших овец и коз в 35 км от места выпаса. Найденный скот вернули законному владельцу, который выразил искреннюю благодарность полицейским Сарыагашского РОП.

«Я потерял свой скот. Стал искать самостоятельно. Однако безуспешно. Затем обратился за помощью к сотрудникам полиции. Они быстро нашли моих овец. Большое спасибо стражам порядка!» - поблагодарил сельчанин.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям и владельцам скота не оставлять свое имущество без присмотра. Также домашний скот стоит таврировать и бирковать, а хозподворья укрепить и нанять пастухов для вольного выпаса. В случае кражи или пропажи скота еобходимо немедленно обратиться в полицию по номеру 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.



