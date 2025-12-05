РУ
    09:49, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 40 поддельных дипломов выявили в Казахстане – Миннауки РК

    Чтобы предотвратить незаконный оборот документов, Министерство науки и высшего образования РК создало базу данных всех дипломов, выданных с 1991 года, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Министерство установило требования к содержанию дипломов собственного образца, а также определило серии документов для выпускников вузов. Все дипломы формируются через специальный модуль с присвоением уникального номера и QR-кода. Доступ к системе имеют только официальные сотрудники вузов, зарегистрированные в модуле.

    Формирование дипломов осуществляется на основе данных из информационной системы «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). Если информация об обучающемся отсутствует в ЕПВО, номер диплома присвоить невозможно.

    Документы об образовании без уникального номера и QR-кода считаются недействительными.

    Министерство науки и высшего образования совместно с МВД РК постоянно отслеживают факты изготовления и продажи поддельных дипломов. Согласно статье 385 УК РК, подделка или использование подложных документов карается штрафом, исправительными работами или ограничением/лишением свободы до двух лет.

    На сегодняшний день выявили 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением. Материалы переданы в МВД и МКИ для дальнейшего разбирательства.

    Параллельно вузы продолжают оцифровку данных. Работодатели могут проверить подлинность диплома через сервис epvo.kz. Электронная версия диплома доступна также в приложении электронного правительства «Цифровые документы».

    В министерстве напомнили, что подделка или использование поддельных дипломов строго преследуется в соответствии с законодательством.

