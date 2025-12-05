Более 40 поддельных дипломов выявили в Казахстане – Миннауки РК

Министерство установило требования к содержанию дипломов собственного образца, а также определило серии документов для выпускников вузов. Все дипломы формируются через специальный модуль с присвоением уникального номера и QR-кода. Доступ к системе имеют только официальные сотрудники вузов, зарегистрированные в модуле.

Формирование дипломов осуществляется на основе данных из информационной системы «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). Если информация об обучающемся отсутствует в ЕПВО, номер диплома присвоить невозможно.

Документы об образовании без уникального номера и QR-кода считаются недействительными.

Министерство науки и высшего образования совместно с МВД РК постоянно отслеживают факты изготовления и продажи поддельных дипломов. Согласно статье 385 УК РК, подделка или использование подложных документов карается штрафом, исправительными работами или ограничением/лишением свободы до двух лет.

На сегодняшний день выявили 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением. Материалы переданы в МВД и МКИ для дальнейшего разбирательства.

Параллельно вузы продолжают оцифровку данных. Работодатели могут проверить подлинность диплома через сервис epvo.kz. Электронная версия диплома доступна также в приложении электронного правительства «Цифровые документы».

В министерстве напомнили, что подделка или использование поддельных дипломов строго преследуется в соответствии с законодательством.