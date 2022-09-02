Более 40 % павлодарских школьников имеют проблемы со зрением

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области болезнями органов зрения чаще страдают учащиеся 5-9 классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, результаты углубленного медосмотра школьников области за прошлый учебный год показали, что 40,2 % от общего количества выявленных патологий приходится на органы зрения, а также сколиозы, болезни нервной системы (12,8%).

«Основная нагрузка по заболеваемости органов зрения – 52,9 % приходится на среднее учебное звено, то есть 5-9 классы, 27,4 % – на старшие и 19,6 % – на младшие классы. Родителям есть, над чем задуматься, ведь зрение – один из важнейших способов восприятия, данных человеку природой. А для детей зрение играет особую роль, так как в процессе роста ребенок развивается как личность, исходя из того, что видит, в каком качестве визуально воспринимает предметы, объекты и явления. Маленький ребенок не в состоянии понять, что нечеткие очертания предметов являются главным сигналом тревоги. Дети, как правило, не жалуются на заболевания, если они не причиняют болезненных ощущений или дискомфорта. Родители же начинают замечать неладное только тогда, когда заболевание находится уже в зрелой стадии, и появляется риск необратимого снижения остроты зрения», – говорят санврачи.

По их словам, если ребенок щурится, глядя на удаленные предметы, низко склоняется над столом, когда читает или рисует, старается сесть ближе к телевизору, если глаза часто слезятся, то необходимо посетить офтальмолога.

Кроме того, важно регулярно проводить тестирование в домашних условиях: один глаз ребенка нужно прикрыть плотным листом бумаги или картона и попросить его что-нибудь нарисовать, раскрасить картинку или собрать мозаику. Затем то же самое нужно сделать, прикрыв другой глаз. Ребенок с нормальным зрением без труда справится со всеми заданиями.





Фото: Pavlodarnews.kz.