Более 40 км новых дорог будет построено в Алматы в 2021 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече с населением, проходящей в онлайн-формате, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о продолжении инфраструктурного развития окраин мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на то, что огромная часть сил и ресурсов была брошена на борьбу с коронавирусом, работа по приоритетным направлениям развития Алматы в 2020 году не останавливалась. Для улучшения инфраструктуры окраин города был принят 5-летний комплексный план развития «Новый Алматы». Уже начата реализация 504 проектов на 200 млрд тенге.

«Несмотря на шоковое давление пандемии на экономику, мы продолжили развитие по принципу «Город без окраин». Вы знаете, это мой принципиальный выбор, я продолжу работу в этом направлении. Каждый алматинец должен иметь равные стандарты жизни вне зависимости от места проживания»,- сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В рамках развития инженерной инфраструктуры присоединенных микрорайонов в 2020 году было построено 300 км сетей водопровода и канализации с охватом более 50 тыс. человек. Реконструировано 16,1 км сетей теплоснабжения. Освещены улицы на окраинах города со 100-процентным охватом четырех районов Алматы. Построено 42,8 км и отремонтировано 219,1 км дорог. Завершен ремонт тротуаров протяженностью 86 км.

В текущем году продолжится развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках комплексного плана «Новый Алматы». Планируется построить 40,4 км новых дорог, охватить средним ремонтом более 200 км дорог, продолжить строительство трех транспортных развязок и проекты по пробивке четырех улиц. Также предусматривается завершение строительства станций метро «Сарыарка» и «Достык» и продолжение строительства станции «Калкаман».

Для системного решения ряда проблем по инженерным сетям будут построены водозаборная станция «Аксай», коллектор в Наурызбайском районе. Кроме того, запланировано строительство 170 км водопроводных и 145 км канализационных сетей.







