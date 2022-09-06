Более 40 иностранных компаний переезжают из России в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С введением санкций в отношении России со стороны стран Европы и США, ряд компаний заявил о выходе из страны. Более 40 из них уже приняли решение передислоцироваться в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, Казахстану интересны 300 иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка. Это представители более 20 стран, большая часть - из Германии и США. В основном компании из сферы промышленности, торговли и IT.

«Из 300 интересных нам компаний порядка 50 сразу же ответили, что пока не рассматривают планы переезда и ждут развития ситуации. Договоренности есть по 44 компаниям, которые либо уже перевозят офисы, либо - сотрудников, либо - производство сюда», - сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в кулуарах казахстанско-германского бизнес-форума в Нур-Султане.

По его словам, первой компанией, которая перенесла свой офис из России в Алматы, стала американская корпорация Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации. Ее оборот больше ВВП всего Казахстана.

«Многие компании не могли находиться в Казахстане, потому что объем экономики для них недостаточен, но им все еще интересен рынок Евразии. Они не могут работать в России, но хотят остаться на евразийском рынке. Нам очень важно, даже если не производство, то хотя бы открытие офиса, чтобы центр притяжения здесь начинал работать», - добавил А.Айдаров.

В июне сообщалось, что ЕС принял шестой пакет санкций, направленный на ограничение способности России финансировать свою военную деятельность. В том числе запрет на закупку сырой нефти из России, поставляемой в государства-члены ЕС морским путем в течение 6 месяцев, а также нефтепродуктов на 8 месяцев. Санкционные меры не коснулись трубопроводной нефти в качестве уступки Венгрии и другим странам ЕС, не имеющим выхода к морю и находящимся в прямой зависимости от российского трубопровода «Дружба».