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    18:03, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 40 человек тушили пожар в частном доме в Астане

    пожар
    Фото: МЧС РК

    В 16.16 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу улицы Аксу-Аюлы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По прибытии через 6 минут установлено, что открытым пламенем горит кровля частного дома.

    — На месте над тушением пожара работают 42 человека личного состава и 9 единиц техники ДЧС Астаны, — говорится в сообщении.

    В 17.07 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Астана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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