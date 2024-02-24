Более 40 человек тушили пожар в частном доме в Астане

В 16.16 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу улицы Аксу-Аюлы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По прибытии через 6 минут установлено, что открытым пламенем горит кровля частного дома.

— На месте над тушением пожара работают 42 человека личного состава и 9 единиц техники ДЧС Астаны, — говорится в сообщении.

В 17.07 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.