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Более 40 человек стали заложниками пыльной бури в Туркестанской области

4 Ноября 2021 21:26
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Более 40 человек стали заложниками пыльной бури в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за пыльной бури на автодороге Берген и Каражантак движение автомобилей замедлилось, образовалась пробка. Спасателям пришлось спасать заложников пыльной бури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

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В связи с резким ухудшением погодных условий и возникновением пыльных бурь на территории района ДЧС области просит строго соблюдать правила безопасности.

В настоящее время в усиленном режиме работают специалисты, пожарные, работники районных коммунальных учреждений.

«Из-за пыльной бури на автодороге Берген и Каражантак движение автомобилей замедлилось, образовалась пробка. 1-сменный рабочий транспорт службы по чрезвычайным ситуациям выезжал с личным составом и доставлял по адресам проживания 38 взрослых и 4 детей, оказавшихся на дороге», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Из-за штормовой погоды в селах Каражантак, Саналы, Боген, Торткуль ведутся работы по восстановлению причиненных неудобств.


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#Туркестанская область   #Погода   #Спасение  
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