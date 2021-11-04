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Более 40 человек стали заложниками пыльной бури в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за пыльной бури на автодороге Берген и Каражантак движение автомобилей замедлилось, образовалась пробка. Спасателям пришлось спасать заложников пыльной бури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.
В связи с резким ухудшением погодных условий и возникновением пыльных бурь на территории района ДЧС области просит строго соблюдать правила безопасности.
В настоящее время в усиленном режиме работают специалисты, пожарные, работники районных коммунальных учреждений.
«Из-за пыльной бури на автодороге Берген и Каражантак движение автомобилей замедлилось, образовалась пробка. 1-сменный рабочий транспорт службы по чрезвычайным ситуациям выезжал с личным составом и доставлял по адресам проживания 38 взрослых и 4 детей, оказавшихся на дороге», - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Из-за штормовой погоды в селах Каражантак, Саналы, Боген, Торткуль ведутся работы по восстановлению причиненных неудобств.
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