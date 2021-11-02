Более 40 человек погибли в пожарах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области число пожаров, по сравнению с прошлым годом, возросло на 9% - до 596 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Урал Абдрахманов сообщил, что в огне погиб 41 человек. Такое же количество жертв пожара регистрировали и в прошлом году. В то же время травмированных в 2,6 раз больше – 37 человек. Чаще в этом году жители региона получали отравление угарным газом. Скончались 6 человек, травмированы – 15. В прошлом году таких случаев было два и четыре.

Материальный ущерб от пожаров возрос в два раза и составил 229 млн тенге.

«38 человек погибли при пожарах в жилом секторе. Двое - на объекте контроля, один - на открытой территории. За 10 месяцев на объектах контроля произошло 49 пожаров, что на 22% больше в сравнении с аналогичным периодом. При этом на объектах высокой степени риска произошло 12 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 9», - сказал У. Абдрахманов.

По его словам, 72% пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами пожаров являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем.

«Профилактическая работа по предупреждению пожаров в жилом секторе проводится регулярно. Особое внимание уделяется социально-уязвимым слоям населения, многодетным, малообеспеченным, пенсионерам и инвалидам. В домах этой категории граждан с 2019 года установили 1 364 датчика угарного газа и дыма, или 32% от необходимого количества», - сказал У. Абдрахманов.

Напомним, утром 1 ноября в райцентре Кызылжарского района Северо-Казахстанской области утром произошел пожар в частном жилом доме. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Причина устанавливается.