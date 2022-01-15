Более 40 блокпостов сняли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене режима чрезвычайного положения в Туркестанской области. В связи с отменой комендантского часа в регионе завершается работа блокпостов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в закрытии блокпоста в населенном пункте Кайнар Ордабасинского района, где встретился с представителями правоохранительных органов и СМИ. Была проанализирована ситуация в регионе.

«В соответствии с Указом Главы государства режим чрезвычайного положения отменен в Туркестанской области и городе Шымкенте. В связи с этим будет снято более сорока блокпостов в нашей области. Но блокпосты на приграничной территории с Жамбылской и Кызылординской областями пока остаются. Потому что режим ЧС в этих регионах пока не снят. Все межрайонные блокпосты прекратили работу. Жителям, пассажирам предоставлена возможность свободного передвижения. В целом, в условиях чрезвычайной ситуации через блокпосты мы добились неплохих результатов. Была произведена проверка около 30 тысяч автомобилей. А также были задержаны граждане, участвовавшие в событиях в Алматы, Шымкенте, у которых были изъяты оружие. По области возбуждено 16 уголовных дел. Для участников мирного митинга была проведена разъяснительная работа, к некоторым применены административные меры, все были отправлены домой. Ситуация полностью стабилизировалась», - сказал Умирзак Шукеев.

По традиции в ходе поездки в район глава региона провел встречу с местными ветеранами, представителями интеллигенции, активистами. На совещании аким области отметил, что «в соответствии с поручением Президента в стране стабилизировались цены на горюче-смазочные материалы. Теперь мы должны активизировать мероприятия по борьбе с дороговизной, безработицей. Особенно важно приобщение молодежи к предпринимательству. Конечно, не все люди могут быть предпринимателями. Но нужно искать среди местной молодежи тех, кто готов начать свой бизнес. Мы должны поддерживать их идеи. Если будут созданы условия для молодежи, они смогут обеспечить занятость населения и страна будет развиваться. В стране есть все возможности для саморазвития и труда. Необходимо развивать сельское хозяйство, в том числе решительно реализовывать водосберегающие подходы. В области полным ходом идет работа по газификации, улучшению инфраструктуры. Найдены источники притока воды в город Туркестан. Были построены водохранилища. Вместе мы преодолеем все трудности».

Умирзак Шукеев выслушал все просьбы и предложения местных жителей. Вместе с тем, в стране вновь усилилась эпидемия коронавируса. В связи с этим глава региона подчеркнул необходимость строгого соблюдения санитарных требований.

Ордабасинцы затронули вопросы водоснабжения, занятости. Жители района отметили важность спокойствия в стране и пожелали удачи в реализации проектов, которые были начаты в области. Глава региона посетил центр обслуживания населения, который был открыт в этот день в районном центре. Были презентованы возможности, реализуемые с помощью новых технологий. Также аким области ознакомился с недавно построенным учебным корпусом на 200 мест общей средней школы имени Б. Нурлыбекова в селе Шубарсу. Эта школа обновляется и расширяется в связи с массовым переселением в село кандасов из Узбекистана и ростом демографии.