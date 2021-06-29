Более 40 афганских военнослужащих нарушили госграницу Узбекистана – МИД

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За два дня более 40 афганских военнослужащих нарушили государственную границу Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

МИД Узбекистана выступило с заявлением касательно нарушения границ территории Узбекистана военнослужащими из Афганистана.

«27 июня группа военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов народного ополчения в количестве 44 человек нарушила государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа. Днем ранее 26 июня с.г. на данном участке границы был зафиксирован факт проникновения на территорию Узбекистана 3 представителей силовых структур соседней страны. Все граждане Афганистана возвращены на родину. Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться», - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули,что Узбекистан твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.

Напомним, 23 июня 2021 года 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана.