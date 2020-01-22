Более 4 тысяч сотрудников туркестанских школ трудоустроены через электронную систему

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области во всех школах внедрена автоматизированная система приема на работу jumys.snation.kz. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Эта система автоматизирует процесс конкурсного назначения и прием педагогов в организации общего среднего образования. Кроме того, в ней размещают объявления о вакансиях технических работников организаций образования. В системе размещены 11 008 вакансий о приеме на работу педагогов и техработников. В прошлом году в регионе с помощью этой системы были трудоустроено 4282 человека.

Наряду с этим, в прошлом году в области впервые в электронном виде провели аттестацию педагогических кадров. Каждый участник системы jumys.snation.kz имеет свой логин и пароль, он заполняет заявление, которое рассматривает члены экспертной комиссии и тем самым оценивают претендента.

Помимо того, по области к цифровому образовательному порталу Bilimland подключены 100% школ. С сентября 2018 года проведено 751 304 занятия, в том числе через портал BilimLand - 237511, Twig - 17347, iTest - 462446, iMektep - 34000. Также в 2018 году за счет областного бюджета было приобретено 1700 компьютер-планшетов «Bilim Book», оснащенных цифровыми образовательными ресурсами, и переданы 235 школам с низкой скоростью Интернета.

По инициативе партии Nur Otan был представлен проект «Балалар үшін тегін ІТ-сыныптар». В IT-классах детей обучают навыкам программирования, построению простых алгоритмов, созданию web-сайта, компьютерных игр и анимации.

К примеру, в 2018 году было открыто 20 бесплатных IT-классов, в 2019 году - 30, а в 2020 году планируется открыть уже 50 IT-классов.