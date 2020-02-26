Более 4 тысяч детей получат гарантированные социальные пакеты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 4,3 тысячи детей из многодетных и малообеспеченных семей получат гарантированный социальный пакет. Об этом на брифинге в пресс-центре акимата города сообщил и.о. заместителя руководителя управления социального благосостояния Данияр Алкебайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2020 года дополнительно для детей из малообеспеченных семей предусмотрен гарантированный социальный пакет, включающий натуральную поддержку.

«У нас более 4 тысяч детей получат гарантированный социальный пакет. 4,3 тысячи на сегодняшний день уже назначено ГСП. Эти дети на днях уже получат пакеты», — сообщил и.о. заместителя руководителя управления социального благосостояния Д. Алкебайулы, отметив, что адресатами ГСП являются семьи, получающие выплаты адресной социальной помощи.

Пакет будет включать: для детей дошкольного возраста — детское питание и гигиенические принадлежности; для детей школьного возраста — горячее питание в школах, приобретение школьной формы и принадлежностей, возмещение 50% проезда на общественном транспорте.

Дополнительная информация о месте и условиях получения гарантированной социальной помощи появится в официальных источниках. Кроме того, будут работать колл-центры по вопросам выдачи гарантированных социальных пакетов.