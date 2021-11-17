Более 4 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом от коронавируса 2202 человек, вторым компонентом – 1814 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 16 ноября зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 116 случаев с симптомами и три без симптомов. Выписано всего – 139, поступило – 61. Итого в инфекционных стационарах (1774 коек) физически находится 664 человек (16 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 77. На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 38, High flow занято – 17 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1227 пациента, с симптомами – 1163, с легкой и средней степенью, без симптомов – 64.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 2202 человек, вторым компонентом – 1814 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 16 ноября 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 013 983 человека, вторым компонентом 953 075 человек. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 121 667 человек.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.