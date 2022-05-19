19 Мая 2022 12:39

Более 4 тыс. лифтов в Казахстане требуют ремонта или замены - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение четырех лет в Казахстане зарегистрировано 13 чрезвычайных ситуаций из-за неисправности лифтов. Такими данными поделился депутат Сената Рыскали Абдикеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра Алихана Смаилова депутат озвучил проблемы, касающиеся плохого состояния лифтов и уровня их обслуживания. В частности, сенатор сообщил, что в 2012 году было отменено лицензирование лифтовой отрасли. В результате появились компании с низкой ответственностью, стали возникать аварийные ситуации, приведшие к травмам и гибели людей.

«По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Национальной ассоциации лифтов Казахстана, за период с 2018 по 2022 годы в стране зарегистрировано 13 чрезвычайных ситуаций из-за неисправности лифтов, восемь из которых закончились трагедией. На сегодняшний день в многоэтажных жилых домах страны более 30 тыс. лифтов, из них более 4 тыс. требуют ремонта или замены. Особенно сильно изношены лифты в жилых домах в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях. Поэтому этот вопрос очень волнует общественность», - отметил сенатор.

Кроме того, Рыскали Абдикеров сказал, что важно усилить поддержку отечественных производителей лифтов. По официальным данным, ежегодно в Казахстан завозится более 5 тыс. лифтов, а отечественные компании могут удовлетворить только чуть более 21% этого спроса.

«Со стороны местных акиматов не оказывается необходимой поддержки по развитию этой сферы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отмечал: «При поддержке предпринимательства особое внимание следует уделить и среднему бизнесу». Поэтому, прежде всего, необходимо сделать акцент на развитии отечественного производства, в том числе добиться эффективности работ по монтажу и обслуживанию лифтов. Таким образом, принимаемые на сегодняшний день меры не дают должного результата по модернизации лифтового хозяйства», - сказал сенатор Рыскали Абдикеров.

В этой связи депутат предложил усилить поддержку отрасли, выделить кредиты на замену аварийных лифтов, ужесточить соблюдение требований нацстандартов и в случае несоответствия им разрешить акиматам штрафовать такие лифтовые компании, а ещё ограничить поставку сомнительных лифтов.