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    21:46, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 4 млрд тенге запросили на обеспечение занятости и соцзащиты населения Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На вопросы обеспечения занятости и социальной защиты населения столицы требуется дополнительно 4 млрд 127 млн тенге. Об этом заявил руководитель Управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 2023 год Управлению предусмотрено 31 млрд 775 млн тенге. Из них местный бюджет - 28,9 млрд, республиканский - 2,8 млрд тенге. Дополнительная потребность в сумме 4 млрд 127 млн тенге», - сказал Илья Скуб на заседании городского маслихата.

    По его словам, дополнительная потребность в финансовых средствах возникла по программе предоставления специальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях в 87 млн тенге.

    «Это в связи с увеличением тарифа по газификации. По программе занятости дополнительно требуется 969 млн тенге для продолжения участия по программе общественных работ. По программе реализации социальной защиты населения - 68 млн тенге», - уточнил Илья Скуб.

    Также дополнительные средства требуются еще по ряду направлений.

    На заседании столичного маслихата рассматривались бюджетные заявки, внесенные администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год.


    Теги:
    Бюджет Маслихат Социальная поддержка Финансы Астана
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