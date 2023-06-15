Более 4 млрд тенге запросили на обеспечение занятости и соцзащиты населения Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На вопросы обеспечения занятости и социальной защиты населения столицы требуется дополнительно 4 млрд 127 млн тенге. Об этом заявил руководитель Управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2023 год Управлению предусмотрено 31 млрд 775 млн тенге. Из них местный бюджет - 28,9 млрд, республиканский - 2,8 млрд тенге. Дополнительная потребность в сумме 4 млрд 127 млн тенге», - сказал Илья Скуб на заседании городского маслихата.

По его словам, дополнительная потребность в финансовых средствах возникла по программе предоставления специальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях в 87 млн тенге.

«Это в связи с увеличением тарифа по газификации. По программе занятости дополнительно требуется 969 млн тенге для продолжения участия по программе общественных работ. По программе реализации социальной защиты населения - 68 млн тенге», - уточнил Илья Скуб.

Также дополнительные средства требуются еще по ряду направлений.

На заседании столичного маслихата рассматривались бюджетные заявки, внесенные администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год.