Более 4 млн саженцев планируют высадить в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С целью улучшить экологию и климат города Туркестан, руководство области решило еженедельно проводить субботники. Областной центр разделен на 32 сектора и уже начаты работы по озеленению и благоустройству города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В очередном субботнике приняли участие областное управление общественного развития, Туркестанский областной филиал партии « Nur Otan», неправительственные организации и активная молодежь.

Благую идею поддержали и участвовали заместитель акима области Улан Тажибаев, областное управление общественного развития, 16 районов, 22 неправительственных организаций, активная молодежь, областной филиал партии « Nur Otan» и молодежное крыло «Жас Отан», Ассамблея народов Казахстана Туркестанской области, председатели и представители объединений этнокультур.





Участники субботника озеленили территории у реки Карашык, где на пяти участках высадили саженцы.





В рамках озеленения города Туркестан в этом году запланировано высадить 180 тыс. деревьев, на сегодня уже посажено 130 тысяч. Работы в этом направлении продолжаются. Согласно плану, в 2020 году в городе будет высажено 250 тысяч различных видов саженцев. Зелёный пояс охватит в 2010-2022 годах площадь в 7700 га. земли, где будет посажено 3,5 млн. деревьев, в том числе в 2019 году на 2300 тыс.га. 628 тыс.штук, в 2020 -м на 2400 га. 1 млн.штук, в 2021 - 2022 г.г. на 3000 гектарах 1,9 млн. различных видов и пород деревьев.

Все работы по посадке возложены на областное управление природных ресурсов и природопользования. В зелёном поясе этой весной высажено 160 тыс.саженцев на 572 га.земли. На оставшихся 1428 га уже начали сажать 468 тыс.различных саженцев (карагач, айлант, кусты Калифорнии, жиде, яблони, сливы, клён, урюк, и т.д.).

На сегодня уже высажено 174600 деревьев.



