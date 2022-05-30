30 Мая 2022 23:30

Более 4 млн казахстанцев страдают аллергическими заболеваниями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 30 мая отмечается Всемирный день борьбы против аллергии. Сегодня более четырех миллионов казахстанцев страдают аллергическими заболеваниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Известно более двух тысяч видов аллергенов. Самые распространенные из них - домовые клещи, плесневые грибки, шерсть животных, продукты питания, лекарства, металлы, пыльца трав и деревьев.

Лекарственные препараты могут быть тоже достаточно анафилактогенными, то есть вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. На втором месте идут продукты питания. На третьем - плесневые грибы. Пыльца растений, клещи и животные все-таки не дают таких острых реакций.

У каждого человека может быть индивидуальная реакция на аллерген: от легкой – в виде контактно-аллергического, или атопического, дерматита – до тяжелой крапивницы, анафилактического шока, отека Квинке, острого стеноза гортани, или синдрома Стивенса – Джонсона.

Из 25% населения, страдающего аллергическими заболеваниями, примерно 75% имеют проявления сезонного ринита. Аллергический ринит - это воспаление слизистой оболочки носа, вызываемое различными аллергенами - пыльцой растений, домашней пылью, спорами грибов, шерстью, сопровождающееся отеком и заложенностью носа, слизистыми выделениями из носа, зудом и повторяющимся многократным чиханием.

Как определить причину аллергии

Определить, какой аллерген стал возбудителем того или иного заболевания, можно путем лабораторных исследований.

Аллергодиагностика делится на два вида – invitro, или лабораторные исследования крови пациента, и invivo - кожно-аллергическое тестирование, провокационные тесты. Все виды диагностики, включая лекарственную гиперчувствительность, доступны пациентам как платно, так и в рамках ОСМС, при наличии направления от лечащего врача. Чтобы получить полную и ясную картину заболевания, необходимо проводить комплексное обследование пациента.

Специализированное аллергологическое направление в рамках ОСМС осуществляется: в республиканском диагностическом центре в Нур-Султане (отделение клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии); в республиканской детской клинической больнице «Аксай»; в отделении аллергологии Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней в Алматы; в отделении аллергологии Шымкентской многопрофильной больницы; аллергологами областных поликлиник и больниц.

Лечение аллергического ринита делится на три части – профилактика, симптоматическое и патогенетическое лечение. В первом случае профилактические меры направлены на уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами путем средств защиты – маски, очки, смывание аллергена со слизистой. Вторая часть терапии состоит из двух направлений – прием таблетированных препаратов и топических стероидов в виде спреев в нос. В третьем случае это аллергенспецифическая иммунотерапия.