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Более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане
15 Июня 2022 09:19

Более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По состоянию на 15 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 515 тыс. 881 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 294 тыс. 229 человек. Ревакцинированы – 4 млн 728 тыс. 908 человек.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 160 казахстанцев.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.


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