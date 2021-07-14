Более 4,6 млн казахстанцев привились первым компонентом вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова рассказала, сколько казахстанцев привились от коронавируса на сегодня в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Розы Кожаповой, первым компонентом привито 4 601 830 человек, что составляет 46,5% от подлежащего населения. Вторым компонентом привито 2 541 853 человека.

«В прививочных пунктах на сегодня имеется достаточное количество доз вакцин - порядка 753 тысяч доз первого компонента, более 1 млн 280 тысяч второго компонента. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание всего населения, что на сегодня вакцинация является одной из самых эффективных методов профилактики инфекционных заболеваний. Еще раз призываю всех по мере возможности, при отсутствии постоянных медицинских отводов в ближайшее время обратиться в прививочные пункты и получить вакцину», - сказала Роза Кожапова в ходе онлайн-брифинга в СЦК .

Она также напомнила, в связи с распространением дельта-штамма в мире на территории РК проводится скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от больных коронавирусной инфекцией.

«На 1 июля 2021 года проведен скрининг более 414 проб на выявление индийского штамма, по результатам у 48% обнаружен индийский штамм во всех областях, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. По данным ВОЗ, на сегодня дельта-штамм выявлен в 104 странах мира. На сегодняшний день большое внимание уделяется вакцинации населения против КВИ», - проинформировала Роза Кожапова.