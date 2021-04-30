Более 3800 желающих получить квартиру не прошли по «Алматы жастары»: причину назвали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году для приобретения жилья по городской программе «Алматы Жастары» заявку подали 9741 человек, из них 5913 заявлений рассмотрены положительно, а 3828 - отклонены. Причину объяснил заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 828 заявлений подлежат (39%) отклонению в связи с несоответствием требованиям программы - наличие жилья и фактов отчуждения жилья в течение последних пяти лет, отсутствие пенсионных отчислений, непредоставление документов, несоответствие места работы выбранной сфере (категории). К примеру, если гражданин подал заявку как работник сферы образования, но не является работником образования, то ему было отказано», - ответил в ходе брифинга в РСК Ермек Амиров.

Он добавил, что те, кто не прошли в этом году отбор или не набрали баллы для прохождения платежеспособности смогут участвовать в следующем году либо в других действующих программах.

«Сейчас на территории республики работает пилотный проект «Шанырак», который очень хорошо себя зарекомендовал. Там одно из требований, это они должны быть очередниками местного исполнительного органа, то есть, стоять в очереди на жилье. Если у них нет трехлетней прописки, и они не могут встать согласно законодательству в очередь на жилье из госжилфонда, то тогда заявители по определенным сферам могут участвовать в следующем году в программе «Алматы жастары», - добавил спикер.

Напомним, 1000 квартир по программе «Алматы жастары» будет выдано в этом году. Также сумма кредитования увеличена с 13 до 18 миллионов тенге. Участниками могут быть алматинцы в возрасте до 35 лет. Они могут приобрести квартиры на первичном и вторичном рынках.

Прием заявлений от потенциальных участников жилищной программы производился в период с 10 по 31 марта на сайте www.almaty-zhastary.kz .

Жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году.



