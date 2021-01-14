Более 3800 детей из нуждающихся семей обеспечили компьютерами в Тюлькубасском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 60 учебных заведениях Тюлькубасского района Туркестанской области обучаются 23 256 учащихся. В настоящее время в 24 общеобразовательных школах в штатном режиме обучаются 2 239 (9,6%) учеников. На основании обращений родителей школьников 1-4, 5, 9, 11 классов 9 559 (41,1%) учащихся получают знания в 849 дежурных группах. В районе нет трехсменных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В связи с карантинным режимом школьникам, обучающимся дистанционно, из средств резерва Правительства РК приобретено и выдано на временное пользование 354 планшета, 410 компьютеров, 3 033 ноутбука. Также по инициативе акимата района за счет спонсорских средств подарено 5 смартфонов, 50 планшетных устройств детям из малообеспеченных семей.

За счет средств фонда всеобуча горячим питанием обеспечены 1 638 несовершеннолетних детей из малообеспеченных семей и 2 647 детям из малообеспеченных семей оказана финансовая помощь по 25 тысяч тенге.