Более 380 млн тенге собрал зимний благотворительный бал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел Зимний благотворительный бал, ежегодно организуемый корпоративным фондом «Болашақ» с целью привлечь внимание общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В партии «Nur Otan» сообщили, что все вырученные средства будут направлены на социальные проекты фонда «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты».

Первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что в 2011 году выпускниками инициированной Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым программы «Болашак» был создан специальный фонд для реализации образовательных проектов для одаренных и особенных детей. За 7 лет посредством благотворительных мероприятий было собрано более 400 миллионов тенге.

На вырученные средства во всех 17 регионах Казахстана открыто уже 43 кабинета поддержки инклюзии. Создано 420 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест. 1300 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. Приобретено оснащение для 8 специализированных реабилитационных учреждений и 10 специализированных учреждений для детей и взрослых с особыми потребностями. Произведен капитальный ремонт двух детских домов в г. Нур-Султан и с. Баганашыл.

«Когда в семье рождается ребенок с особыми потребностями – это, конечно же, меняет судьбу человека, его взгляды на жизнь. Зачастую такие родители остаются наедине с проблемами. Поэтому задача нашего общества протянуть им руку помощи. Сегодня благодаря содействию неправительственных организаций этот вопрос находит реальное системное решение. Для реализации прав особенных детей только членами фонда «Болашак» внесено уже более 60 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты в части развития инклюзивного образования», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Как отметил Бауыржан Байбек, в рамках проектов «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты» присуждены 19 образовательных и 71 проездной грант талантливым молодым людям для участия в международных научных, творческих и спортивных соревнованиях.

Кроме того, по поручению Елбасы, реализуется системный проект партии «Кедергісіз келешек». По всей стране адаптировано уже более 20 тысяч социально-значимых объектов, принято 78 поправок в законодательство, пересмотрены СНИПы.

По словам председателя Попечительского Совета фонда «Болашақ» Динары Чайжунусовой, из года в год большое количество компаний оказывают поддержку в организации бала, тем самым проявляя свою социальную ответственность. За все годы к проведению бала присоединились уже 132 спонсора и партнера.

«Это не просто бал. Это, в первую очередь, вклад огромного количества людей, меценатов, компаний в реализацию наших благотворительных проектов. Кроме того, бал – это еще и дебютанты – более 6 тысяч молодых людей, которые через это красивое, даже благородное мероприятие приобщаются к системной благотворительности, к культуре танца, к таким моральным ценностям, как толерантность, сострадание, сила воли, целеустремленность», - сказала Динара Чайжунусова.

Восьмой Зимний благотворительный бал, организованный фондом «Болашақ», прошел в стиле фьюжн, сочетающий различные музыкальные направления от классики до современного искусства. Перед гостями вечера выступили известные казахстанские оперные певцы Азат Малик и Зарина Алтынбаева, финалист международного конкурса «Новая волна» Адам, участница конкурса «Голос» Мархаба Саби. В этом году на балу участвовали 40 пар дебютантов, на протяжении нескольких месяцев усердно тренировавшиеся с опытными хореографами.

Кульминацией бала стал аукцион уникальных лотов – предметов искусства, антиквариата и спортивной атрибутики. В этом году на аукционе были представлены нагрудное ожерелье главной героини фильма «Томирис», антикварные ковры ручной работы конца XIX и середины XX веков, футболка и кепка с автографом Арнольда Шварценеггера, нотная книга с автографом популярной американской исполнительницы Алиши Киз и другие. Также гостей вечера порадовали розыгрыш ценных призов от партнеров фонда.

По итогам Зимнего благотворительного бала было собрано более 380 млн. тенге.







