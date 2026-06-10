Более 38 уголовных дел возбудили из-за незаконных декретных выплат в Казахстане

В Казахстане расследуют более 38 уголовных дел, связанных с незаконным получением социальных выплат по беременности и родам. Предварительный ущерб оценивается в три млрд тенге, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе обсуждения отчета Правительства об исполнении бюджета за 2025 год депутат Унзила Шапак поднял вопрос о нарушениях при назначении декретных выплат.

По ее словам, согласно заключению Высшей аудиторской палаты, из-за несвоевременного законодательного ограничения размеров социальных выплат по беременности и родам активы Государственного фонда социального страхования понесли убытки в размере 67 млрд тенге.

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что в настоящее время проводится внутренний аудит в Министерстве труда и социальной защиты населения.

— В этом месяце мы завершим аудит. По его итогам предоставим письменный ответ, — сказал министр.

В свою очередь вице-министр труда Виктория Шегай отметила, что нарушения были выявлены в ходе проверок, проводившихся самим фондом и Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.

— В 13 регионах Казахстан было возбуждено более 38 уголовных дел — все дела были переданы в правоохранительные органы, по которым у нас сегодня проходит более 1000 женщин. Общая сумма предварительного ущерба три миллиарда тенге, — сообщила она.

По словам вице-министра, по девяти уголовным делам уже вынесены судебные приговоры лицам, которые организовали противоправные схемы получения выплат.

Ранее представляя отчет об исполнении бюджета в Минфине сообщили, что все социальные обязательства государства за 2025 год выполнены в полном объеме.