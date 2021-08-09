Более 38 тысяч учителей получили вакцину от КВИ в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом от коронавируса вакцинировано 583 193 жителя. За последние сутки зарегистрировано 244 случая КВИ. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года, в область поступило 679 255 доз первого компонента вакцины. Первым компонентом вакцинировано 583 193 человек, вторым – 442 986. Среди вакцинированных - государственные служащие – 11 997, медицинские работники – 23 445, педагоги – 38 477, лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 4678 и представители других сфер – 457 663 человек.

По состоянию на 9 августа в области зарегистрировано 34 903 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами 23 421. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели на одном уровне 0,9%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,9%, Балхашском - 1%, Ескелдинском - 1,4%, Карасайском - 1,8%, Каратальском - 1,2%, Кербулакском - 1,8%, Сарканском - 1,8%, Кегенском - 1,7 районах и в городе Капшагае - 1,4%.

За последние сутки зарегистрировано 244 случая КВИ, темп прироста – 0,7%, из них 196 симптомных и 48 бессимптомных случаев.

Всего выписано 28 673 пациентов. За сутки из стационара выписано 42 пациентов, снято с домашней изоляции – 43 человек, загруженность – 46,1%