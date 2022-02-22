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Более 38 тысяч подростков получили Pfizer в Алматы

22 Февраля 2022 15:25
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Более 38 тысяч подростков получили Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вакцину Pfizer получил 52 451 человек. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным УОЗ, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1147 человек, вторым компонентом – 1546 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 21 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 133 638, вторым - 1 088 907 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 124 593 человека.

На сегодняшний день препарат Pfizer (Comirnaty) получил 52 451 человек, в том числе беременные женщины - 2860, кормящие - 11 480, дети и подростки - 38 111. Ревакцинировались 230 250 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

За 21 февраля в мегаполисе зарегистрировано 172 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 150 случаев с симптомами и 22 без симптомов. Выписано всего 187, поступило – 54 человека.

В инфекционных стационарах (2145 коек) физически находится 592 человека (28 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего 53 пациента. На ИВЛ – 19, на неинвазивной ИВЛ – восемь, занято 15 аппаратов High flow .

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад первичной медико-санитарной помощи и Телемедицинского центра находится 1691 пациент, с симптомами – 1540 (с легкой и средней степенью), без симптомов – 151.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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