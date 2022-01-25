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Более 38 тысяч беременных и подростков вакцинировались от коронавируса в Алматы

25 Января 2022 11:30
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Более 38 тысяч беременных и подростков вакцинировались от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 38 518 человек получили вакцину от коронавируса Pfizer. Всего в городе первым компонентом привились более 1,1 млн жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления общественного здоровья, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1998 человек, вторым компонентом – 1118 человек.

Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 24 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 101 185, вторым - 1 046 923 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 123 979 человек.

Вакцину Pfizer (Comirnaty) на сегодня получили 38 518 человек, в том числе беременные 2060, кормящие 8359 и дети и подростки 28 099. Ревакцинировались 122 960 горожан.

В городе функционируют 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

«За 24 января 2022 года зарегистрировано 1501 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 1350 случаев с симптомами и 151 - без симптомов. Выписано – 322, поступило – 229. Итого в инфекционных стационарах (3310 коек) находятся 1417 человек (145 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 90. На ИВЛ – 16, на неинвазивной ИВЛ – 39, High flow занято 4 аппаратов», - добавили в УОЗ.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 11 191 пациент, с симптомами – 10 576 с легкой и средней степенью, без симптомов – 615.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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