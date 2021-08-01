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    19:36, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Более 38 млрд тенге субсидий и бюджетных кредитов выделили на развитие костанайского АПК

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ -Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел совещание по вопросам готовности сельхозформирований к уборочной кампании, технологии проведения работ, обеспеченности кормами. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году площади ярового сева составили по области 4,7 млн га. На проведение весенне-полевых и уборочных работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» хозяйствами области получено 25,7 млрд тенге кредитных средств, по форвардному закупу сельхозпродукции через АО «Продкорпорация» - 10 млрд тенге. На развитие АПК области в текущем году было выделено 38,1 млрд тенге субсидий и бюджетных кредитов»,- говорится в посте.

    В этом году погодные условия для отрасли, по словам акима, были неблагоприятными с самого начала сезона.

    «Уже в период сева, по причине длительного отсутствия осадков, высоких температур начал иссушаться верхний слой почвы, товаропроизводители были вынуждены вносить коррективы в планы посевных работ, сокращать посевные площади, в частности, мелкосемянных масличных культур. Для снижения воздействия неблагоприятных погодных факторов, нами была изыскана возможность оказания финансовой поддержки товаропроизводителям. Выделено 1 млрд 893 млн тенге субсидий на удешевление стоимости кормов для маточного поголовья сельскохозяйственных животных»,- добавил Архимед Мухамбетов.

    Как отметил глава региона, основной задачей аграриев и местных властей на сегодняшний день является организованное проведение уборочных работ, принятие всех возможных мер, без потерь провести уборку, обеспечение успешного проведения зимовки скота, сохранение стабильности в отрасли.


    Теги:
    Сельское хозяйство Костанайская область
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