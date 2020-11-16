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Более 379 тысяч казахстанцев трудоустроены по программе «Еңбек»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Ноября 2020, 10:47
Более 379 тысяч казахстанцев трудоустроены по программе «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев текущего года участниками государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 580,9 тысяч человек. 379,5 тысяч человек были трудоустроены, из них 231,5 тысяч – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 198 тысяч человек, из них: на социальные рабочие места 18,6 тысяч; на молодежную практику – 33 тысяч; на общественные работы – 147,1 тысяч.

Для повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 1 ноября из трудоизбыточных регионов переселено 5 360 человек в составе 1 535 семей.

По состоянию на 1 ноября 2020 года на краткосрочные курсы обучения направлены 18,2 тысячи человек, обучением по ТиПО охвачено 18,4 тысяч человек.

С начала года на развитие массового предпринимательства в рамках госпрограммы было выдано 12 109 микрокредитов, из которых 10 929 микрокредитов для сельских жителей. Получателями микрокредитов создано 12 738 рабочих мест.

Также участникам программы будет предоставлено более 38 тысяч государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП. На 1 ноября текущего года уже выдано более 34,1 тысяч грантов.

33,2 тысячи человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».


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