РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:56, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 370 тонн молока в год будут производить в Казахстане

    None
    Фото: dreamstime.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал об увеличении объемов инвестиций в животноводческую отрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существующие меры господдержки позволили сохранить инвестиционную привлекательность животноводческой отрасли. В прошлом году объемы инвестиций в животноводство по сравнению с 2021 годом увеличились на 67% и достигли 117,5 млрд тенге. В общей сложности было реализовано 102 инвестпроекта. При этом самый большой объем инвестиций приходится на строительство молочно-товарных ферм. В 2022 году было введено 36 МТФ, с мощностью 52,4 тысячи тонн молока», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, введены в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов по строительству птицефабрик мясного направления с общей мощностью 41,9 тысячи тонн мяса птицы в год.

    «В этом году на реализацию крупных инвестиционных проектов по опыту Северо-Казахстанской области из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге на создание 65 МТФ производственной мощностью 373 тысячи тонн молока в год, что позволит снизить импортозависимость страны с 39% до 11%», - добавил министр.


    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!