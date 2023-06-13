Более 370 тонн молока в год будут производить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал об увеличении объемов инвестиций в животноводческую отрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существующие меры господдержки позволили сохранить инвестиционную привлекательность животноводческой отрасли. В прошлом году объемы инвестиций в животноводство по сравнению с 2021 годом увеличились на 67% и достигли 117,5 млрд тенге. В общей сложности было реализовано 102 инвестпроекта. При этом самый большой объем инвестиций приходится на строительство молочно-товарных ферм. В 2022 году было введено 36 МТФ, с мощностью 52,4 тысячи тонн молока», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Также, по его словам, введены в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов по строительству птицефабрик мясного направления с общей мощностью 41,9 тысячи тонн мяса птицы в год.

«В этом году на реализацию крупных инвестиционных проектов по опыту Северо-Казахстанской области из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге на создание 65 МТФ производственной мощностью 373 тысячи тонн молока в год, что позволит снизить импортозависимость страны с 39% до 11%», - добавил министр.