Более 37 тысяч ученических мест будут созданы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ход реализации национального проекта «Комфортная школа» в Алматы обсудили на рабочем совещании под председательством акима города Ерболата Досаева, с участием заместителей, а также акимов районов мегаполиса, руководителей управлений, предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Новые 22 школы обеспечат 37 100 ученических мест – их строительство запланировано во всех восьми районах города. Акимат использует три механизма решения дефицита ученических мест: за счет государственного бюджета, выкуп школ «под ключ» у собственников земельных участков и строительство в рамках государственно-частного партнерства.

За счет госбюджета будут построены 13 школ на 23 100 ученических мест и 8 школ (на 12 тысяч мест) акимат Алматы выкупит «под ключ» у собственников. Еще одно среднее учебное заведение в мкр. Алгабас на 2000 ученических мест будет построено в рамках государственно-частного партнерства.

За реализацию проекта несет ответственность АО «Samruk-Kazyna Construction». В настоящее время 10 земельных участков, находящихся на балансе Госфонда, переданы акиматом города исполнителю заказа. Два участка будут переданы после сноса существующих старых зданий школ (№97 и лицей №154). Аким Алматы поручил завершить процедуру сноса до 1 августа. Еще по 1 участку (на пересечении ул. Розыбакиева-Левитана) ведутся переговоры с собственником по согласованию стоимости участка земли. Их также планируется завершить до 1 августа, и участок будет передан на баланс АО «Samruk-Kazyna Construction».

Для выкупа школ «под ключ» правилами предусмотрены строительство здания и подведение инженерных сетей при необходимости за счет владельца земельного участка. На сегодня со всеми инвесторами подписаны соответствующие меморандумы, начало строительных работ планируется в IV квартале.

По итогам совещания аким города Ерболат Досаев дал поручения ускорить работу управлений по подготовке инфраструктуры для качественного строительства школ и своевременной сдачи их в эксплуатацию.