Более 365 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 3 июля, в области зарегистрировано 27 536 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 17 332. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели остается на одном уровне 0,1%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском – 0,5%, Ескельдинском – 0,2%, Жамбылском – 0,2%, Илийском – 0,4%, Карасайском – 0,3%, Каратальском – 0,4%, Коксуском – 0,2%, Райымбекском – 0,8%, Сарканском – 0,2%, Талгарском – 0,3%, Кегенском – 1,5% районах и ТалдыкорганЕ – 0,2%.

За последние сутки зарегистрировано 88 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%, из них 63 симптомных и 25 бессимптомных случаев. Из 88 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 15.

На сегодня выписаны с выздоровлением – 26 451, за сутки из стационара выписано 13 пациентов, снято с домашней изоляции – 27 человек.

Первым компонентом привито 365 411 человек, вторым - 216 981. Среди вакцинированных - государственные служащие – 10 843, медицинские работники – 21 884, педагоги – 35 847, СМИ – 129, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 2677 и другой сферы деятельности – 254 416.