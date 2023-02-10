Более 360 легкоатлетов примут участие в Чемпионате Азии в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице стартует Х Чемпионат Азии по легкой атлетике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы достаточно долго шли к этой цели. Каждое серьезное соревнование – это не только состязание спортсменов, это состязание городов, стран, и Казахстан здесь находит свое достойное место. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая принимает два международных турнира мирового уровня. Это свидетельствует о том, что наша инфраструктура в достаточной степени развита. Надеюсь, в ближайшее время несколько знаковых соревнований нам добавится», - сказал президент Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов.

По его словам, в соревнованиях принимают участие более 360 спортсменов из 31 страны.

«Мы провели обучение наших судей и рефери. Если в 2015 году у нас было всего 15 судей серьезного международного уровня, то сегодня их количество составляет 88. Наши спортсмены будут бороться за 26 комплектов медалей 24 индивидуальных, и 2 – командные соревнования. В нашей сборной 43 спортсмена, 20 тренеров. Убежден, что наши атлеты займут достойное место», - добавил Даниал Ахметов.

Фото: gov.kz