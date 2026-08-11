Более 3,6 тысячи обращений зарегистрировали в центре аллергологии Алматы

Из-за роста числа тяжелых аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы в феврале 2026 года в Алматы было объявлено о создании специализированных Центров компетенций по аллергологии и пульмонологии. По данным врачей, в 2025 году в стационаре городской клинической больнице № 1 лечение прошли 1 926 пациентов с аллергическими заболеваниями. Для сравнения, годом ранее были госпитализированы 927 пациентов.

Агентство Kazinform узнало, как сегодня организована их работа. В ответе на запрос агентства в сообщили, что на базе ГКБ № 1 созданы и работают Центры компетенций по пульмонологии и аллергологии.

По словам заместителя директора больницы Азамата Оспанова, центры помогают пациентам с аллергическими и легочными заболеваниями получить необходимую специализированную помощь, а врачам — правильно направлять и лечить их.

В рамках центров специализированные пульмонологические и аллергологические кабинеты организованы в восьми районных медицинских организациях. Они проводят первичный отбор пациентов и при наличии показаний направляют их в центры компетенций. Также проводится обучение медицинских работников.

С момента начала работы в Центре компетенций по пульмонологии зарегистрировано 498 обращений. Амбулаторную консультативную помощь получили 394 пациента, 74 человека были госпитализированы, в том числе четверо — по экстренным показаниям.

Кроме того, проведено 104 выездные консультации, специализированная консультативная помощь оказана 35 беременным женщинам.

В Центре компетенций по аллергологии зарегистрировано 3 606 обращений. Амбулаторную помощь получили 2 749 пациентов, 857 человек были госпитализированы.

— Летальных исходов не зарегистрировано. В настоящее время проводится работа по совершенствованию единой системы маршрутизации пациентов с аллергологическими и пульмонологическими заболеваниями, — уточнили в больнице.

Отметим, специалисты для наглядности перевели уровень загрязнения в так называемый «сигаретный эквивалент». В 2025 году средний житель Алматы получил токсическую нагрузку, сопоставимую с 518 выкуренными сигаретами за год.

По словам врачей Алматы географически находится в «котловине», в городе часто скапливается смог, который усиливает симптомы аллергии. Грязный и пыльный воздух нарушает естественные барьеры, из-за чего аллергены легче попадают в организм. Частицы пыли и тополиный пух могут переносить аллергены на своей поверхности, увеличивая их концентрацию в воздухе и продолжительность контакта с ними. У аллергиков с астмой загрязнение воздуха может провоцировать приступы бронхоспазма. Особенно опасны мелкодисперсные частицы и диоксид азота.