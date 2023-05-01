Более 356 тысяч га сельхозземель в Мангистау возвращено в госсобственность в 2022 году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях решения вопроса обеспечения пастбищными угодьями населения принимаются меры по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность. В 2022 году возвращено более 356 тысяч га сельхозземель в Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

По поручению главы региона была создана рабочая группа для проведения мониторинга использования сельхозземель. По предварительным результатам анализа, на территории области выявлено 973 тысячи гектаров сельхозземель. Из них возвращено в государственную собственность более 356 тысяч га.

В частности, в государственную собственность возвращено: Тупкараганский район - 85,3 га; Мунайлинский район - 26,09 га; Бейнеуский район - 33,8 га; Каракиянский район - 171,8 га; Мангистауский район - 39,6 га; Жанаозен - 10 га.

В результате мониторинга выявлено, что большая часть неиспользуемых сельскохозяйственных земель принадлежат ТОО «Сенек» (288 946 га), ТОО «Таушық» (247 633 га) и «Қарағантүбек» (212 192 га). После проведения мониторинга, проверок ТОО «Сенек» добровольно вернуло в собственность государства 168 946 га, ТОО «Таушық» - 70 тысяч га.

Кроме того, после уведомления о проведении внеплановой проверки 85 землепользователей общей площадью 67 787 га зарегистрировали имеющийся скот на базе ИСЖ.

«В государственном фонде имеется 8 млн 667 тысяч гектаров пастбищных угодий. В области сельские жители обеспечены пастбищами за счет земель запаса, также землепользования близлежащих сельскохозяйственных организаций. С обеспечением пастбищами населенных пунктов острых проблем нет, тем не менее имеется дополнительная потребность в пастбищах, которую планируется обеспечить за счет расширения территории населенных пунктов. В настоящее время также планируется вовлечь в сельхозоборот отгонные пастбища, прорабатываются вопросы их использования для населения», - сообщил руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Кахарман Багынов.

Все возвращенные земли теперь отображаются в геосервисе, который был разработан совместно Министерством сельского хозяйства и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Интерактивная карта позволяет гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и служит ориентиром для обращения в местные исполнительные органы с целью получения данных участков. Это позволит привлечь в оборот неиспользуемые годами сельскохозяйственные угодья, а также обеспечить население необходимыми площадями для ведения сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что более 3 млн га земли в Мангистауской области возвращено в госсобственность за последние три года.