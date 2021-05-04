Более 3500 алматинцев привились от коронавируса за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за сутки от коронавируса провакцинировано 3504 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление общественного здоровья города.

Всего по городу за период с 1 февраля по 3 мая прививки получили - 226 258 человек. В том числе, с 25 апреля «QazVaс» - 2 484 человека. Второй компонент «Спутник-V» получили 28 066 алматинцев.

На сегодняшний день в городе функционирует – 211 пунктов, в которых задействовано 402 прививочных бригады медиков в количестве 1 809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад.

Ранее сообщалось, что в Алматы за 3 мая зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 602 случаев с симптомами и 56 без симптомов.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов попросил акимов усилить работу по вакцинации населения в Казахстане.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день для вакцинации в РК доступны три вакцины: «Спутник V», QazVaq, Hayat-Vaх. Привито около 1,5 миллиона граждан, или 15% от подлежащего вакцинации населения.