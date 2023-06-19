Более 350 тысяч тонн яблок планируют собрать в Казахстане к 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что ведомство видит большой потенциал в развитии садоводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из ранее поставленных задач является выход на полное самообеспечение по яблокам. С 2014 года с внедрением инвестиционных субсидий площади промышленных яблоневых садов выросли на 7,2 тысяч га с 21,7 тысяч га до 28,9 тысяч га. Валовый сбор в организованных хозяйствах вырос в 2,2 раза с 92 тысяч тонн до 205 тысяч тонн яблок», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, за указанный период площади всех яблоневых садов были увеличены с 30,3 до 35,7 тысяч га, а валовый сбор увеличен с 157 тысяч тонн до 267,9 тысяч тонн.

«Планируется, что к 2024 году валовый сбор яблок будет доведен до 352,5 тысяч тонн, что позволит полностью обеспечить потребность внутреннего рынка. Развитие садоводства предполагается за счет строительства садов на вновь введенных орошаемых землях, развития отечественных питомников по выращиванию посадочного материала, создания мощностей по хранению готовой продукции, мощностей по ее переработке, улучшения фитосанитарных условий в отрасли», - добавил министр.