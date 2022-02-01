Более 350 тысяч голов скота привито от опасных болезней в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в 2021 году вакцинировано против особо опасных болезней 351 250 голов животных.

Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с планом мероприятий по вакцинации против особо опасных инфекционных болезней животных, в том числе брадзота, анаэробной энтеротоксемии мелкого рогатого скота, пастереллеза мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, мелкого рогатого скота - против сибирской язвы, крупного рогатого скота - оспы, туберкулеза крупного рогатого скота, верблюдов, эхинококкоза плотоядных животных, чумы верблюдов, бешенства, в 2021 году вакцинировано препаратами 351 250 голов скота», - сказал Бердибек Маркабаев.

Всего в регион доставлено 289 775 доз препарата. По области проверено 128 442 пробы крови животных на опасные заболевания. В результате зарегистрирован один случай заболевания лептоспирозом у лошади.

Лептоспироз (Leptospirosis) - природно-очаговое заболевание, характеризующееся повышением температуры тела, пожелтением крови, анестезией мяса, нарушением функции желудочно-кишечного тракта, выкидышем у парнокопытных животных, недоношенностью приплода.