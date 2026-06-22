Более 3,5 тысячи человек состоят на учете с алкогольной зависимостью в Алматы

В Алматы на диспансерном учете с алкогольной зависимостью состоят 3546 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Однако реальное количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, может быть значительно выше официальной статистики.

— На сегодняшний день на учете состоят 3546 человек. Однако есть немало граждан, которые не обращаются за специализированной помощью, опасаясь возможных ограничений при трудоустройстве или получении водительского удостоверения. Поэтому фактическое число людей с алкогольной зависимостью может быть в несколько раз больше, — отметил врач-психиатр, нарколог Городского наркологического центра медико-социальной коррекции Кумарбек Кожекенов.

Как пояснил нарколог, на лечение пациенты попадают тремя путями: по собственной инициативе, по настоянию родственников либо по направлению правоохранительных органов. При этом специалисты не имеют права принудительно направлять на лечение людей, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

По данным центра, большинство состоящих на учете пациентов — люди среднего и старшего возраста от 20 до 60 лет. В то же время среди молодежи случаи алкогольной зависимости встречаются значительно реже.

— Среди лиц до 25 лет на учете по причине алкогольной зависимости состоят чуть более 20 человек. Гораздо чаще среди молодежи встречается зависимость от психотропных веществ и наркотиков, — сообщил Кумарбек Кожекенов на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Одной из главных проблем остается позднее обращение за медицинской помощью. Многие зависимые люди не признают наличие заболевания и попадают к специалистам только после вмешательства близких.

По словам врача, для снижения уровня алкоголизации населения необходимо усилить профилактическую и информационно-разъяснительную работу. Особое внимание следует уделять школам, колледжам, вузам, а также трудовым коллективам.

— Если человек понимает, что не может самостоятельно отказаться от употребления алкоголя, необходимо как можно раньше обратиться за помощью к специалистам. Родственникам также не стоит откладывать обращение в надежде, что проблема решится сама собой, — заключил нарколог.

Напомним, 12 тысяч интернет-ресурсов по продаже наркотиков ликвидировано в Казахстане.