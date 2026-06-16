Более 35 тысяч флаконов с поддельными детскими лекарствами изъяли в Душанбе

В столице Таджикистана пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированных лекарственных препаратов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным пресс-службы столичного УМВД, организованная преступная группа занималась производством и распространением некачественных поддельных лекарств, не отвечающих требованиям безопасности.

— В антисанитарных условиях, с нарушением требований стандартов качества, изготавливали порошки и сиропы под наименованиями «Нурофен», «Амбробене Экстра», «Парацетамол», «Амброксол», «Лазолван», «Терафлю-М» и другие лекарственные препараты, предназначенные преимущественно для применения больными детьми, — сообщает ведомство.

Фото: кадр из видео

В ходе операции изъято 35,9 тысячи флаконов с сиропом, более 405 тысяч упаковок, инструкций и этикеток, свыше 600 килограммов сырья, а также 10 единиц оборудования для производства препаратов.

Фото: кадр из видео

В УМВД добавили, что задержание и привлечение к ответственности участников данной преступной группы позволило прежде всего обеспечить защиту здоровья и жизни людей, особенно детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РТ.

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